Dalic (CT Croazia): «Perisic positivo? Shock e sorpresa per lui. Spero torni»

Perisic è risultato positivo al Coronavirus nella tarda serata di ieri (vedi articolo) e non potrà esserci domani alle 18 in Croazia-Spagna, ottavo di finale degli Europei. In conferenza stampa, il commissario tecnico Zlatko Dalic rivela la reazione dell’esterno dell’Inter.

C’È RAMMARICO – Ivan Perisic dovrà stare una decina di giorni in isolamento, dopo aver avuto un test positivo. Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, commenta la vicenda: «Gli dispiace, è stata una sorpresa e uno shock per lui. Tutto è accaduto all’ultimo momento. Dobbiamo riassestarci, lui tiferà per noi e se Dio vorrà tornerà a disposizione in finale. Non è semplice per lui, anche perché era in gran forma e aveva segnato due gol, ma questo può capitare. Sarà un tifoso in più».

Fonte: Vecernji.hr