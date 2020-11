Dalic (CT Croazia): “Nuovi test per Coronavirus, vediamo se ci sono altri casi”

Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha paura che possano esserci nuovi casi di Coronavirus dopo Vida e Brozovic. In conferenza stampa dopo la partita persa 2-1 in Svezia (vedi articolo) ha parlato di cosa toccherà alla nazionale domani.

IN ATTESA – La Croazia ha perso 2-1 contro la Svezia, senza Domagoj Vida e Marcelo Brozovic risultati positivi negli scorsi giorni. La speranza per l’Inter è che Ivan Perisic non sia stato contagiato, ma il pericolo per la nazionale balcanica non è ancora passato. Lo rivela il commissario tecnico Zlatko Dalic: «Domani aspettiamo di nuovo i test per il Coronavirus, vedremo se qualcun altro dovrà abbandonare il gruppo. Questo è quello che ci tocca. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi tornino con un attitudine positiva, ma anche con un test negativo per rientrare ai club dopo la nazionale. Non vediamo l’ora che tutto questo finisca».

