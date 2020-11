D’Ambrosio indisponibile per Italia-Polonia di oggi: il motivo

Danilo D’Ambrosio Italia

D’Ambrosio non sarà a disposizione di Evani per Italia-Polonia di questa sera. Il difensore dell’Inter rimane però in gruppo con gli Azzurri e potrà giocare mercoledì nell’ultima giornata di UEFA Nations League, a Sarajevo contro la Bosnia.

ESCLUSIONE FORZATA – Danilo D’Ambrosio è stato ammonito contro l’Olanda, nell’ultima partita ufficiale dell’Italia un mese fa in UEFA Nations League. Il difensore dell’Inter era in diffida, dopo l’altro giallo all’andata proprio contro gli Oranje, ed è quindi squalificato per Italia-Polonia. Dopo gli ottanta minuti mercoledì, nell’amichevole contro l’Estonia, oggi rimarrà a guardare i compagni dalla tribuna a Reggio Emilia. Per lui, però, non è previsto il ritorno a Milano sino a mercoledì notte: resta con gli Azzurri. La squalifica è ovviamente solo di una partita, quindi sarà utilizzabile contro la Bosnia mercoledì alle ore 20.45, nell’ultimo impegno della Nazionale durante questa sosta.