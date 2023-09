Cuadrado: «Voglio il Mondiale! Nazionale per me un orgoglio»

Juan Cuadrado ha parlato dal ritiro della nazionale della Colombia in vista degli impegni per le qualificazioni al prossimo mondiale. Il nuovo esterno dell’Inter ha anche parlato del suo obiettivo di andare al prossimo Mondiale.

OBIETTIVO MONDIALE – Queste le parole di Juan Cuadrado dal ritiro della Colombia sui suoi obiettivi con la nazionale: «Ringrazio Dio per il privilegio di rappresentare il mio Paese. Continuo a lavorare per giocare in nazionale per il maggior tempo possibile. Per me è un orgoglio e voglio iniziare queste qualificazioni con una vittoria. Il gruppo è difficile, ma abbiamo una grande squadra per lottare. Voglio giocare il prossimo Mondiale, per noi ognuna di queste partite sarà una finale».