Cuadrado esce e la Colombia fa gol: battuto il Venezuela

Serata positiva per la Colombia, che batte il Venezuela, ma non per Cuadrado primo a lasciare il campo. Il laterale dell’Inter è durato soltanto metà partita nell’1-0 di Barranquilla, per le qualificazioni ai Mondiali.

FUORI E GOL – Juan Guillermo Cuadrado ha giocato titolare nell’1-0 con cui la Colombia ha iniziato le sue qualificazioni ai Mondiali. Contro il Venezuela, però, la prova del giocatore dell’Inter non è certo eccezionale: si fa notare poco e male. Così il commissario tecnico Néstor Lorenzo all’intervallo lo lascia negli spogliatoi, con Jorge Carrascal al suo posto. E la partita si sblocca proprio a venti secondi dall’inizio della ripresa, quando un gran cross da destra di Jhon Arias pesca Rafael Santos Borré per il colpo di testa vincente. Poi varie occasioni per Luis Diaz, impreciso e sfortunato al momento di calciare. Cuadrado e la Colombia rigiocheranno alle 2.30 della notte italiana fra martedì e mercoledì in Cile, da capire se con Alexis Sanchez.