Croazia-Spagna, le formazioni ufficiali: Brozovic in campo dal 1′

Croazia-Spagna sarà il quinto ottavo di finale di EURO 2020, in programma al Parken Stadion di Copenaghen a partire dalle 18.00. La vincente di questa sfida affronterà una tra Francia e Svizzera. In campo dal primo minuto Brozovic dell’Inter, mentre non sarà del match Perisic, colpito da Coronavirus.

SFIDA AFFASCINANTE − Grande partita a Copenaghen tra Croazia e Spagna, valido per gli ottavi di finale di EURO 2020. Dopo il match di ieri tra Belgio e Portogallo (vedi articolo), ci sarà ancora in campo il duello tra Inter e Juventus. Da Lukaku VS Ronaldo, infatti, si passa oggi a Brozovic VS Morata. Non sarà del match, invece, Ivan Perisic che ha contratto il Coronavirus ed è stato sottoposto ad isolamento.

CROAZIA-SPAGNA − LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic, Brozovic, Modric; Rebic, Petkovic, Vlasic.

In panchina: Kalinic, Sluga, Vrsaljko, Brekalo, Kramaric, Budimir, Pasalic, Skoric, Orsic, Badelj, Bradaric, Ivanusec.

Commissario tecnico: Zlatko Dalic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Gaya; Pedri, Busquets, Koke; Sarabia, Morata, Ferran Torres.

In panchina: De Gea, Sanchez, Llorente, Gerard Moreno, Thiago Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Jordi Alba, Dani Olmo, Oyarzabal.

Commissario tecnico: Luis Enrique