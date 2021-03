Croazia, sorriso Inter e Conte: panchina per Brozovic e Perisic

Terzo e ultimo impegno di questa pausa nazionali per la Croazia di Brozovic e Perisic. I vice campioni del Mondo affronteranno infatti alle 20.45 Malta nella terza giornata del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

RIPOSO – Niente Croazia-Malta (almeno dall’inizio) per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. I due giocatori dell’Inter partiranno infatti dalla panchina complice l’ampio turnover del CT croato Zlatko Dalić. Una maglia da titolare invece per l’ex nerazzurro Mateo Kovacic. I vice campioni del Mondo – dopo la sconfitta contro la Slovenia all’esordio – hanno battuto Cipro per 1 a 0 nell’ultimo turno.