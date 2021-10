Croazia-Slovacchia, termina in pareggio il ‘derby’ in casa Inter

Croazia-Slovacchia, sfida di Qualificazioni Mondiali, è andata in scena allo Stadion Gradski vrt di Osijek. La partita è terminata sul punteggio di 2-2.

PAREGGIO TRA NERAZZURRI – Sfida in salsa Inter in Croazia-Slovacchia. Da una parte Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, dall’altra Milan Skriniar. Partita ricca di emozioni. Ivan Schranz porta in vantaggio gli ospiti al 20′. Andrej Kramaric trova subito il pareggio al 25′, ristabilendo gli equilibri in campo. Quando il primo tempo sembra ormai destinato a chiudersi sull’1-1, Lukas Haraslin riporta di nuovo avanti la Slovacchia. Nella ripresa la Croazia trova la rete del 2-2 con una punizione di Luka Modric che buca la barriera e si infila in porta. Nonostante i numerosi tentativi, nessuna delle due squadre riesce a raggiungere i 3 punti nel concitato finale. I padroni di casa salgono a 17 punti alle spalle della Russia, la Slovacchia va a 10. 90′ per tutti e tre i giocatori dell’Inter in campo.