Croazia-Scozia, le formazioni ufficiali: Perisic e Brozovic per gli ottavi

Croazia-Scozia si gioca all’Hampden Park di Glasgow alle ore 21.00: sfida valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo D di Euro 2020. In campo anche i due interisti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

ULTIMA CHANCE – Croazia-Scozia è l’ultima chance per i due interisti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic di staccare il ticket per gli ottavi di finale di EURO 2020. I croati, infatti, potranno qualificarsi soltanto in caso di vittoria che li porterebbe a quattro punti. Di seguito le formazioni ufficiali.

CROAZIA-SCOZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia: Livakovic; Gvardiol, Vida, Lovren, Juranovic; Modric, Brozovic, Kovacic; Perisic, Vlasic, Petkovic.

A disposizione: Kalinic, Sluga, Vrsaljko, Barisic, Caleta-Car, Brekalo, Kramaric, Budimir, Pasalic, Rebic, Badelj, Ivanusec.

Commissario tecnico: Z.Dalic

Scozia: Marshall; Robertson, O’Donnell, Hanley, Tierney; McGinn, McTominay, McGregor, Armstrong; Dykes, Adams.

A disposizione: Gordon, McLaughlin, Christie, Fleck, Gallagher, Cooper, Turnbull, Nisbet, Fraser, Patterson, Forrest, McKenna.

Commissario tecnico: S. Clarke.