Croazia-Polonia, le formazioni ufficiali: nessun problema per Zielinski

Secondo round di partite in questa sosta per le nazionali e, questa sera, apre Piotr Zielinski tra i giocatori dell’Inter. In Croazia-Polonia di UEFA Nations League, il centrocampista scende in campo da titolrae, dimostrando di aver superato il piccolo problema accusato nell’ultima partita.

RECUPERATO – Dopo il piccolo problema al tallone riscontrato nell’ultima gara, Piotr Zielinski torna subito in campo in Croazia-Polonia, sfida di UEFA Nations League e l’unica di questa sera con un giocatore dell’Inter impegnato. Occasione per lui anche di rimettere nelle gambe minuti di recupero, dal momento che con i nerazzurri – complice anche un infortunio durante la preparazione – non ha ancora avuto modo di debuttare ufficialmente. Non rinuncia però a lui il suo Commissario Tecnico, che lo schiera a centrocampo come faro della sua squadra insieme all’attaccante Robert Lewandowski, anche lui regolarmente in campo. Di fronte tanti ex nerazzurri, tra cui Kovacic e Perisic (in panchina).

Croazia-Polonia (Nations League, Lega A, Gruppo A1), le formazioni ufficiali

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Kovacic; Pjaca, Modric, Sosa; P. Sucic, Petkovic, Matankovic

Panchina: Labrovic, Kotarski, Jakic, Pongracic, Moro, Kramaric, Budimir, Perisic, Pasalic, Baturina, Ivanusec, L. Sucic.

Commissario Tecnico: Zlatko Dalic

POLONIA (5-3-2): Skorupski; Zalewski, Dawidowicz, Bedharek, Walukiewicz, Kaminski; Szymanski, Zielinski, Urbanski; Lawandowski, Bogusz.

Panchina: Bulka, Dragowski, Piatkowski, Piotorowski, Moder, Swiderski, Kiwior, Puchacz, Slisz, Bereszynski, Frankowski, Piatek.

Commissario Tecnico: Michal Probierz