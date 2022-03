Croazia, niente riposto per i due interisti. Convocati per due amichevoli

L’Inter ha bisogno di un’impresa domani ad Anfield per staccare il pass qualificazione per i quarti di finale di Champions League. Inzaghi recupera Ivan Perisic e lo manderà in campo (vedi articolo) ma intanto la Croazia ha diramato la lista dei convocati per le prossime due amichevoli.

CONVOCATI – Niente riposo per Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. I due croati dell’Inter infatti sono stati convocati dalla Croazia per le prossime due amichevoli della nazionale vice campione del mondo contro Slovenia e Bulgaria. Ecco la lista dei convocati diramata poco fa.

CROZIA – I CONVOCATI DI DALIC

PORTIERI: Dominik Livakovic; Ivo Grbic; Ivica Ivusic. DIFENSORI: Domagoj Vida; Dejan Lovren; Sime Vrsaljko; Borna Barisic; Duje Caleta-Car; Josip Juranovic; Josko Gvardiol; Borna Sosa; Marin Pongracic. CENTROCAMPISTI: Luka Modric; Mateo Kovacic; Marcelo Brozovic; Mario Pasalic; Nikola Vlasic; Lovro Majer; Kristijan Jakic. ATTACCANTI: Ivan Perisic; Andrej Kramaric; Josip Brekalo; Mislav Orsic; Marko Livaja; Ante Budimir. Ct: Zlatko Dalia.

In caso di assenza di qualche giocatore, ecco chi verrebbe chiamato: Lovre Kalinic; Mile Skoric; Antonio Mirko Colak; Nikola Moro.