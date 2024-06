Croazia-Italia, Spalletti ha provato la formazione! Cambia il blocco Inter

Croazia-Italia sarà decisiva per la qualificazione degli Azzurri agli ottavi di finale degli Europei. Domani alle 21 si gioca a Lipsia, per la terza giornata del Gruppo B, e da poco è finito l’allenamento di rifinitura a Iserlohn. Spalletti ha provato la formazione, che anticipa Sport Mediaset, con tre dell’Inter ma diversi.



TANTE NOVITÀ – Sarà un’Italia molto diversa domani con la Croazia, rispetto alla pessima prestazione di giovedì contro la Spagna, per cercare il punto qualificazione. Luciano Spalletti è intenzionato a cambiare quattro elementi in tutti i reparti, tolto ovviamente il portiere che sarà Gianluigi Donnarumma unico a salvarsi a Gelsenkirchen. Da quella partita è emerso un problema fisico per Federico Dimarco, che oggi non si è allenato in gruppo. Al suo posto previsto un altro giocatore dell’Inter, ossia Matteo Darmian. La seduta di rifinitura per Croazia-Italia è iniziata alle 10.45 a Iserlohn ed è finita poco fa, nel pomeriggio la partenza per Lipsia dove alle 18.45 Spalletti e un calciatore avranno la conferenza stampa di vigilia.

Croazia-Italia, Spalletti prova la formazione: tre dell’Inter ma diversi

I CAMBI – Sport Mediaset ha appreso la formazione provata da Spalletti stamattina. In difesa l’unico cambio riguarda proprio Dimarco, poi confermati Giovanni Di Lorenzo (di gran lunga il peggiore in campo con la Spagna), Riccardo Calafiori (autogol giovedì ma fra i più positivi finora agli Europei) e Alessandro Bastoni dell’Inter. Può spostarsi di ruolo Nicolò Barella, passando da centrocampista centrale a trequartista. Questo per aggiungere Bryan Cristante a Jorginho, un altro molto deludente nelle prime due. Cambia anche il centravanti: Mateo Retegui per Gianluca Scamacca. Come esterni spunta Andrea Cambiaso a destra, a sinistra Federico Chiesa. Fuori, rispetto alla Spagna, anche Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Questa la formazione provata da Spalletti per Croazia-Italia, secondo Sport Mediaset: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho, Cristante; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.