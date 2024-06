Croazia-Italia, Spalletti apporta modifiche: l’Inter c’è ma con una differenza! – Rai

Cresce l’attesa per Croazia-Italia, terza sfida azzurra agli Europei in programma domani sera. Luciano Spalletti sceglie di modificare la formazione, ma senza privarsi del nucleo dell’Inter.

SCELTE – Solo poche ore separano Luciano Spalletti dalla scelta definitiva della formazioni ufficiale di Croazia-Italia. Gli azzurri alle ore 21.00 di domani sera avranno la chance di strappare il pass per il passaggio del turno agli Europei, in un girone – quello del gruppo B – ancora aperto. Dopo le prime due prove, contro Albania e Spagna, il CT per Croazia-Italia sembra intenzionato ad apportare qualche cambio di formazione, a partire dal modulo. Non senza privarsi, però, del nucleo di giocatori dell’Inter a disposizione per la competizione. Anche Federico Dimarco, colpito da un infortunio negli ultimi giorni, ci sarà, ma non dal primo minuto.

Spalletti opta per una variazione: la probabile formazione di Croazia-Italia

CAMBI – Federico Dimarco non sarà uno dei protagonisti dal primo minuto di Croazia-Italia. Questa è una delle prime sensazioni legate alla probabile formazioni di Luciano Spalletti per il terzo match degli Europei. Al posto del centrocampista italiano ci sarà, però, un altro rappresentate dell’Inter: Matteo Darmian. Quest’ultimo, che non ha ancora disputato nessuna partita azzurra da titolare nella competizione, avrà domani sera una nuova e prima occasione. Spazio, ancora, anche ad Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Non vale lo stesso, invece, per Davide Frattesi, che probabilmente in Croazia-Italia resterà seduto in panchina. Tra gli altri cambi di Spalletti per il match la presenza di Cristante al posto di Pellegrini e quella di Retegui che darà il cambio a Scamacca.

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui.

Fonte: Rai1 – Notti Europee