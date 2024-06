Croazia-Italia, Spalletti ne cambia 4 ma non Di Lorenzo! La probabile formazione

In vista della cruciale sfida contro la Croazia a Euro 2024, Luciano Spalletti sta pianificando significativi cambiamenti rispetto alla formazione che ha affrontato la Spagna. Secondo il Corriere dello Sport, mentre resta in dubbio la situazione legata a Federico Dimarco, chi non cambierà è Di Lorenzo nonostante le brutte prestazioni contro Albania e Spagna.

QUATTRO CAMBI – Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna, Luciano Spalletti sembra intenzionato a fare quattro modifiche in Croazia-Italia, con Lorenzo Pellegrini, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi destinati a partire dalla panchina. La decisione di Spalletti di variare l’assetto è motivata dalla necessità di gestire le energie dei giocatori e di apportare freschezza alla squadra. Prima di volare su Lipsia con un charter decollato da Dortmund, il ct ha provato una nuova difesa composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori e Matteo Darmian. A centrocampo, Jorginho e Bryan Cristante hanno formato la coppia mediana, con Andrea Cambiaso schierato sulla fascia destra e Darmian a sinistra, vista l’indisponibilità di Federico Dimarco non al meglio.

BLOCCO INTER PRESENTE – La formazione provata da Spalletti vede Nicolò Barella avanzato in posizione più offensiva, Federico Chiesa spostato a sinistra e Mateo Retegui come centravanti. Questo assetto tattico dovrebbe essere inizialmente un 4-2-3-1 o un 4-3-3, con la possibilità di passare a una difesa a tre in corso d’opera, come provato nei giorni precedenti. Bryan Cristante è stato scelto per aggiungere fisicità e centimetri nei calci piazzati. La presenza di Barella in posizione avanzata sarà fondamentale per disturbare Luka Modric, il fulcro del gioco croato. Anche se Darmian non ha la stessa propulsione offensiva di Dimarco, Chiesa defilato a sinistra può offrire soluzioni interessanti in fase offensiva.

Croazia-Italia, la probabile formazione

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Jorginho, Cristante; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui.