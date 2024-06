Croazia-Italia, Spalletti comincia a 3 in difesa. Le formazioni ufficiali

Croazia-Italia in programma alle ore 21, Luciano Spalletti compie una vera e propria rivoluzione in vista del match decisivo. Le formazioni ufficiali.

RIVOLUZIONE – Luciano Spalletti porta la grande rivoluzione per Croazia-Italia. Il ct azzurro ha accolto la voce del popolo e ha deciso di optare per una difesa a tre. Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori comanderanno il reparto davanti a capitan Gianluigi Donnarumma. Le altre due sorprese riguardano Federico Chiesa e Gianluca Scamacca. Entrambi, a differenze delle prime due gare, partiranno dalla panchina. Matteo Darmian farà il suo esordio in questa competizione da quinto a destra come gioca nell’Inter, dall’altra parte a sinistra viene confermato Federico Dimarco nonostante l’infortunio rimediato con la Spagna. In attacco spazio a Mateo Retegui, che cerca il suo primo gol in competizioni ufficiali con la maglia dell’Italia. La Croazia invece si affida al vecchio e solito centrocampo composto dai tre big: Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic. Ivan Perisic parte dalla panchina, inizia invece Mario Pasalic. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Croazia-Italia.

CROAZIA-ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Sucic.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Darmian, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui.