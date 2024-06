Croazia-Italia, blocco Inter bocciato? Due su tutti insufficienti!

Croazia-Italia è finalmente finita: 1-1 a Lipsia e qualificazione agli ottavi di finale degli Europei da secondi nel gruppo B. Il blocco Inter però è quasi bocciato, soprattutto due su tutti.

VITTORIA – L’Italia passa agli ottavi di finale degli Europei da seconda del gruppo B contro la Croazia con il risultato di 1-1. La percussione centrale di Riccardo Calafiori, il passaggio per Mattia Zaccagni e il tiro dell’esterno sono valsi il pari finale. Finalmente la Nazionale può godersi un grande risultato, ora attende il prossimo turno da giocare con la Svizzera sabato alle ore 18. Il blocco Inter viene comunque rimandato, l’analisi nei dettagli di seguito.

Croazia-Italia, blocco Inter da bocciare

BOCCIATI – Oggi quattro giocatori dell’Inter sono partiti dal primo minuto in Croazia-Italia, uno è entrato nel secondo tempo ed è Davide Frattesi. Proprio lui è stato il peggiore in campo della serata. Doveva dare maggiore velocità alla manovra e verticalità, ha solo dato il calcio di rigore agli avversari con un braccio larghissimo con poco senso. Assieme a lui tra coloro da bocciare nella serata di oggi c’è assolutamente Federico Dimarco, lontano parente di quello che si vede con Simone Inzaghi. Mai pericoloso, mai nel vivo del gioco, tant’è che quando entra Federico Chiesa la differenza si vede ed è netta!

RIMANDATI – I due rimandati sono Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Il primo ha fatto meglio da difensore centrale, giocando un ottimo primo tempo. Nella ripresa dopo il gol subito si è spostato sulla fascia sinistra. È arrivato in area di rigore, ha avuto più occasioni di Dimarco ma non ha saputo concretizzare. Un 6 in pagella, con asterisco per il prossimo impegno. L’altro da rivedere è il compagno difensore centrale, che è stato il più pericoloso della squadra con due colpi di testa. Il problema rimane la marcatura su Ante Budimir. Il giocatore si è abbassato lasciando solo l’avversario e provocando il gol. Bene quindi in impostazione e in fase offensiva, male nella difesa della porta protetta da Gianluigi Donnarumma.

UNICO GRANDE SÌ – L’unica nota lieta della serata nerAZZURRA è Nicolò Barella. Il faro del centrocampo di Luciano Spalletti, indispensabile e uomo ovunque contro la Croazia. Ha creato, ha illuminato ed è stato il solo a rendersi efficace nel centrocampo dell’Italia. Ha messo in porta Bastoni con un cross dolce e perfetto, lo ha fatto ancora nel secondo tempo con Darmian che non ha segnato di sinistro. Il ct riparta da Barella, lui rappresenta il blocco Inter!