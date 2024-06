Croazia-Italia, azzurri in viaggio: con Spalletti in conferenza uno dell’Inter

Croazia-Italia è la sfida in programma domani alle ore 21, dalla quale verrà fuori la seconda qualificata agli ottavi di Euro 2024 del Gruppo B, dove quella già sicuro del posto è la Spagna. Intanto gli azzurri stanno viaggiando verso Lipsia dove alle 18.45 parlerà Spalletti in conferenza stampa con un calciatore dell’Inter

IN VIAGGIO – Croazia-Italia è l’attesa sfida in programma lunedì alle ore 21 a Lipsia, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. La squadra di Dalic si gioca tutto ma anche gli azzurri di Spalletti, pur avendo la possibilità di poter contare su un pareggio, sono chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta e la brutta prestazione contro la Spagna. Intanto la squadra è in volo verso Lipsia dove andrà in scena alle 18.45 la classifica conferenza stampa del Commissario Tecnico accompagnato da un calciatore.

Croazia-Italia, Spalletti pensa all’undici iniziale e si prepara a parlare in conferenza stampa con uno dell’Inter

DUBBI – Spalletti intanto cerca di sciogliere gli ultimi dubbi sull’undici iniziale che sarà necessariamente diverso da quello visto con la Spagna. Quasi certamente assente Dimarco che ha subito un colpo con la Spagna e non ha ancora recuperato. Per il resto, si va verso l’esclusione di Scamacca in attacco con Retegui favorito.

DICHIARAZIONI – Tornando alla conferenza stampa della vigilia, Spalletti sarà accompagnato come detto da un calciatore: si tratta ancora di uno dell’Inter dopo Matteo Darmian. Insieme al Commissario Tecnico azzurro parlerà infatti Alessandro Bastoni che anche domani contro la Croazia scenderà regolarmente in campo dal 1′.