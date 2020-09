Croazia, i convocati di Dalic per le tre...

Croazia, i convocati di Dalic per le tre sfide di ottobre: ok Perisic e Brozovic

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Inter

La Croazia ha diramato la lista dei 26 convocati di Zlatko Dalić per le tre sfide di ottobre contro Svizzera, Svezia e Francia. L’Inter presente con Perisic e Brozovic

CONVOCATI – La Croazia a ottobre sfiderà la Svizzera, giorno 7, per una gara amichevole. In seguito la Svezia, l’11 ottobre e tre giorni dopo la Francia, entrambe partite valide per la Nations League. Di seguito i 26 convocati del Commissario Tecnico croato, Zlatko Dalic: presenti Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

Portieri: Dominik Livaković, Simon Sluga, Ivo Grbić

Difensori: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Tin Jedvaj, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Dario Melnjak, Filip Uremovic, Domagoj Bradaric

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Marko Rog, Mario Pasalic, Nikola Vlasic

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Rebić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Ante Budimir, Antonio Mirko Čolak

Fonte: hns-cff.hr