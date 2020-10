Perisic esce zoppicante al 78esimo durante Croazia-Francia. I dettagli

Ivan Perisic Inter

Croazia-Francia sono ora sul punteggio di 1-2. Ivan Perisic è stato schierato dal primo minuto, ma non è riuscito a spostare gli equilibri nella partita di Nations League di questa sera, prima di essere sostituito. Riviviamo tutti gli eventi principali della partita

PAREGGIO NELLA RIPRESA – La Francia riesce subito a passare in vantaggio all’ottavo minuto del primo tempo grazie a un gol di Griezmann. La Croazia, però, non si arrende e nella ripresa riesce a trovare il pareggio al 65esimo con Vlasic. La Francia si riporta in vantaggio al 79esimo grazie a Mbappé. Ivan Perisic ha giocato 78 minuti con la maglia della sua Nazionale. L’esterno croato è stato sostituito a causa di una botta al ginocchio. Da verificare le sue condizioni in vista del derby.