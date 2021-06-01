Nazionali

Croazia-Armenia, le formazioni ufficiali: Perisic cambia ruolo nel test

Riccardo Spignesi1 Giugno 2021 - 17:08
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Perisic Croazia
Photo 120018098 © Vladyslav Moskovenko - Dreamstime.com

Croazia-Armenia si gioca a Osijek alle ore 18, come partita amichevole. Nel test in vista di EURO 2020 il commissario tecnico Dalic schiera titolari entrambi i giocatori dell’Inter, Brozovic e Perisic. Quest’ultimo, dopo aver fatto l’esterno a tutta fascia in nerazzurro, torna a giocare come ala sinistra d’attacco.

CROAZIA-ARMENIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Croazia (4-3-3): Livakovic; Barisic, Caleta-Car, Vida, Vrsaljko; Modric, Brozovic, Vlasic; Brekalo, Kramaric, Perisic.
In panchina: L. Kalinic, Sluga, Lovren, Budimir, Pasalic, Skoric, Rebic, Orsic, Badelj, Petkovic, Juranovic.
Commissario tecnico: Dalic

Armenia (4-4-2): Yurchenko; Terteryan, T. Voskanyan, Calisir, K. Hovhannisyan; Babayan, A. Grigoryan, Spertsyan, Bayramyan; Barseghyan, Adamyan.
In panchina: Meliksetyan, Nersesyan, Wbeymar, K. Muradyan, Miranyan, Shaghoyan, Khachumyan, H. Hakobyan, Melkonyan, Bichakhchyan, Monroy.
Commissario tecnico: Caparros

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale
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Riccardo Spignesi1 Giugno 2021 - 17:08
Tempo di lettura: meno di un minuto
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Inter-News.it - Testata Giornalistica Registrata - Aut.Trib.di Pescara n. 8/2018 - Editore Icona Digital - Direttore Responsabile Riccardo Spignesi
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