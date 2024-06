Croazia-Albania, Dalic ne cambia tre! Asllani inamovibile: le formazioni ufficiali

Nella seconda giornata degli Europei di calcio 2024, il Gruppo B vede oggi affrontarsi Croazia e Albania, con il calcio d’inizio fissato per le 15:00. Entrambe le squadre si trovano ancora a quota zero punti in classifica, dopo aver subito sconfitte rispettivamente contro Spagna e Italia nella prima giornata.

TUTTO PRONTO – Croazia-Albania in campo alle 15, in palio la permanenza a Euro2024. Titolare a centrocampo tra le fila dell’Albania ci sarà ancora Kristjan Asllani, che ha già mostrato il suo talento con la maglia dell’Inter, sarà uno dei giocatori chiave per l’Albania. La sua capacità di leggere il gioco e di distribuire palloni precisi ai compagni potrebbe fare la differenza in una partita in cui i dettagli saranno fondamentali. L’incontro odierno sarà cruciale per le sorti di entrambe le squadre nel torneo, poiché una sconfitta potrebbe già compromettere le speranze di qualificazione alla fase successiva.

TRE CAMBI – La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni che hanno mostrato una buona organizzazione tattica nonostante le sconfitte iniziali. La Croazia cercherà di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla e la qualità dei suoi centrocampisti, mentre l’Albania punterà sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze rapide. Dalic ha cambiato tre giocatori rispetto la formazione iniziale, con l’inserimento di Perisic, Juranovic e Petkovic. L’ex Inter, sarà impiegato nel ruolo di terzino sinistro, con Gvardiol che tornerà al centro della difesa. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

Croazia-Albania, le formazioni ufficiali

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric.

In panchina: Labrovic, Ivusic, Stanisico, Pongracic, Erlic, Pasalic, Budimir, Ivanusec, Sosa, Pjaca, Vita, M. Pasalic, Susic, Baturina.

Allenatore: Kramaric

Albania (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Asani, Manaj, Bajrami.

In panchina: Berisha, Kastrati, Balliu, Gjasula, Broja, Mihaj, Seferi, M.Berisha, Muci, Ismajli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji, Hoxa.

Allenatore: Sylvinho