Covid nell’Italia Under 21: a rischio la gara contro l’Islanda – Sky

Paolo Nicolato Italia Under-21

L’aumento di casi di Covid-19 nel ritiro della Nazionale Under 21 che dovrebbe giocare questo pomeriggio contro l’Islanda. La partita è a rischio per l’intervento delle autorità sanitarie islandesi

Questo pomeriggio l’Italia Under 21 è impegnata in Islanda per una gara di qualificazione agli Europei, ma la disputa dell’incontro è a serio rischio. I casi Covid scoppiati nel ritiro degli azzurrini (leggi qui) mettono a rischio la disputa dell’incontro. Per la UEFA c’è il numero minimo per giocare, ma potrebbero mettersi in mezzo le autorità sanitarie islandesi.