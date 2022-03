Correa titolare per Argentina-Venezuela? L’indicazione di Scaloni

Correa può prendere il posto di Lautaro Martinez, positivo al COVID-19, in Argentina-Venezuela di domani. Olé spiega come ci siano indicazioni chiare sulle scelte di Scaloni per la formazione.

I PROBABILI UNDICI – Argentina-Venezuela si giocherà domani a mezzanotte e trenta ora italiana, l’unica partita delle qualificazioni sudamericane “spostata” rispetto a stanotte. La Seleccion è già qualificata ai Mondiali, per sua fortuna a differenza dell’Italia, e Lionel Scaloni farà qualche cambio. In conferenza stampa (vedi articolo) ha annunciato Franco Armani titolare in porta, poi deve sostituire Lautaro Martinez positivo al COVID-19. Dovrebbe toccare proprio a Joaquin Correa, suo compagno di reparto anche all’Inter. Lo riporta Olé, trovando le indicazioni da alcune foto dove la stessa nazionale si mette in posa con quella che dovrebbe essere la formazione ufficiale per Argentina-Venezuela: Armani; Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, J. Correa, Nico Gonzalez.