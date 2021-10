Correa, Scaloni precisa: «Oggi niente allenamento. Domani valutiamo»

Durante la conferenza stampa di oggi, Lionel Scaloni – Commissario Tecnico dell’Argentina – ha fatto il punto sulle condizioni di Joaquin Correa dopo l’infortunio di ieri (vedi articolo).

CAUTELA – La parola d’ordine per Joaquin Correa è cautela. Come precisato da Lionel Scaloni, Commissario Tecnico dell’Argentina. L’attaccante dell’Inter, infatti, è rimasto a riposo oggi dopo il problema fisico che ha riscontrato nella giornata di ieri in allenamento. Restano ancora da valutare le sue condizioni in vista della gara contro il Perù in programma venerdì notte (ora italiana) e soprattutto di Lazio-Inter di sabato. Queste le parole del CT della selección: «Non si è allenato per precauzione, oggi valuteremo le sue condizioni e vedremo come sta. Aspettiamo fino a domani, ma prenderemo tutte le precauzioni del caso».