Correa ‘risparmiato’ dall’Argentina? Le ultime in vista dell’Ecuador

L’Inter lavora per preparare al meglio la sfida contro la Juventus di domenica. Una partita importante per i nerazzurri che vogliono rimanere in corsa per lo scudetto. Inzaghi attende i nazionali e questa notte, oltre ai due del Cile, giocherà anche Joaquin Correa con la sua Argentina.

RISPARMIATO – L’Inter ad Appiano Gentile lavora a ranghi ridotti in attesa del rientro dei nazionali. La partita di domenica contro la Juventus è fondamentale per tenere vivo il sogno scudetto. Questa notte giocano le due nazionali sudamericane impegnate nelle qualificazioni a Qatar2022. Il Cile si gioca tutto con Sanchez e Vidal titolari contro l’Uruguay (vedi articolo) mentre l’Argentina farà visita all’Ecuador in un match senza valore. L’Albiceleste di Scaloni, rispetto al match vinto 3-0 contro il Venezuela e stando a quanto riporta Tyc Sport, dovrebbe cambiare molti uomini. Tra questi anche l’interista Joaquin Correa. L’attaccante nerazzurro, partito titolare contro il Venezuela, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina per poi magari subentrare a gara in corsa. Una buona notizia per Inzaghi che così ritroverà un calciatore meno spremuto e più pronto per la Juventus.

Fonte: Tyc Sport