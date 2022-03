Correa, notte tranquilla in Ecuador: l’Argentina non vince, lui sta a guardare

Per Correa nessun minuto in Ecuador-Argentina, ultima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali. La sfida tra due squadre già sicure di andare in Qatar si chiude 1-1.

DI RIPOSO – Joaquin Correa resta tutta la partita in panchina nel pareggio dell’Argentina sul campo dell’Ecuador. A Quito la Seleccion fa 1-1, con il gol di Julian Alvarez al 24′ ripreso al terzo minuto di recupero da Enner Valencia. Quest’ultimo va a segno sulla ribattuta di un rigore, concesso al VAR per mano di Nicolas Tagliafico, che Geronimo Rulli gli aveva inizialmente respinto. Tanti cambi di formazione per Lionel Scaloni, che stavolta ha un occhio di riguardo nei confronti dell’Inter e non fa entrare il Tucu. Dopo questi novanta minuti rimasti a guardare in Ecuador-Argentina Correa può tornare finalmente a disposizione di Simone Inzaghi in vista della Juventus.