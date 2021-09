Correa e Lautaro Martinez, l’Argentina come Verona-Inter: entrambi in gol!

Correa e Lautaro Martinez replicano: entrambi in gol! I due giocatori dell’Inter, già a segno in coppia, fanno altrettanto nella vittoria dell’Argentina per 1-3 in Venezuela.

DILAGANTE – L’Argentina vince 1-3 in casa del Venezuela, nella nona giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022, ma sembra quasi una riedizione di Verona-Inter. Al 25′ espulso col rosso diretto Adrian Martinez, cosa che complica molto i piani della Vinotinto. La nazionale di casa regge fino al secondo dei tre minuti di recupero del primo tempo, poi Giovani Lo Celso con un gran filtrante libera davanti alla porta Lautaro Martinez, che col sinistro non può sbagliare e sblocca il risultato proprio a un passo dall’intervallo. L’ingresso di Joaquin Correa avviene al 63′, quando rileva proprio Lo Celso. Gli bastano otto minuti per fare gol, al termine di una combinazione con Lionel Messi e lo stesso Lautaro Martinez, che gli serve l’assist ai sedici metri per il tiro potente nell’angolino basso alla destra del portiere. Tre minuti dopo segna Angel Correa, altro subentrato, dopo un tiro di Lautaro Martinez respinto dall’estremo difensore avversario. Quasi nel recupero rigore per il Venezuela, assegnato dopo una lunga review al VAR. Dal dischetto Yeferson Soteldo fa 1-3 al 94′ col cucchiaio, ma è troppo tardi.