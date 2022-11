Correa lascia il raduno dell’Argentina in Qatar: due motivi

Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, ha lasciato il raduno dell’Argentina in Qatar nelle prime ore di venerdì mattina per due motivi.

PARTENZE – Secondo quanto riportato da TyC Sports, nonostante l’intenzione iniziale dell’AFA di far restare a Doha Joaquin Correa e Nicolas Gonzalez come parte della delegazione, questo non accadrà.

MOTIVI – Due sarebbero i motivi per cui l’attaccante dell’Inter ha lasciato il raduno dell’Argentina in Qatar nelle prime ore di venerdì mattina e per cui Nicolas Gonzalez lo ha programmato per le prossime ore. Una sarebbe la decisione dei giocatori stessi a seguito della conferma da parte del CT della Nazionale albiceleste Scaloni di non prenderli in considerazioni. L’altra sarebbe la mancanza del permesso da parte della FIFA di farli permanere.

Fonte: TyCSports.com