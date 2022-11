Correa, l’infortunio che lo tiene fuori dai Mondiali è avvenuto… con l’Inter!

Correa è di nuovo alle prese con un infortunio, che gli impedirà di partecipare agli imminenti Mondiali (vedi articolo). TyC Sports rivela come, in realtà, il suo problema fisico sia nato in una (non recente) partita con l’Inter.

INFORTUNIO VECCHIO – Joaquin Correa è all’Inter da agosto 2021 e in questi quindici mesi la parola ricorrente è sempre stata la stessa: infortunio. Ne ha uno anche adesso, che lo ha tolto dai Mondiali con l’Argentina a pochi giorni dal via. Al suo posto convocato Thiago Almada (vedi articolo). Secondo TyC Sports già ieri, dopo l’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti dove aveva segnato (vedi articolo), Correa aveva lamentato dolore. Il fastidio risale ai tempi dell’Inter: una botta subita un mese e mezzo fa, il 4 ottobre contro il Barcellona in Champions League. Situazione che lo aveva lasciato fuori qualche partita, ma poi era tornato e aveva giocato. La diagnosi dell’infortunio di Correa è problema al tendine del ginocchio sinistro. Oggi ha svolto degli esami strumentali, con lo staff medico dell’Argentina che ha ritenuto non fosse in condizione di rimanere in gruppo. Per Correa adesso ci sarà il ritorno dal Qatar in Italia, dove tornerà a disposizione dell’Inter durante la sosta.