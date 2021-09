Correa in gol, Scaloni: «Orgoglioso di chi entra dalla panchina e segna»

Joaquin Correa (QUI il video del gol) entra dalla panchina e segna il gol del momentaneo 1-2 in Venezuale-Argentina. Scaloni ai microfoni di TyC Sports si dice soddisfatto per lui e per il suo compagno di squadra, Angel Correa.

GOL DALLA PANCHINA – Correa dopo il debutto con l’Inter e la doppietta rifilata al Verona dopo essere entrato dalla panchina, si ripete anche con l’Argentina: entra dalla panchina e segna contro il Venezuela nella sfida valevole per le qualificazioni al Mondiale 2022. Come lui, anche il suo compagno di squadra Angel Correa. Di loro ha parlato il Commissario Tecnico biancoceleste, Lionel Scaloni: «Mi riempie di orgoglio e soddisfazione che chi entra dalla panchina migliori anche il proprio rendimento e renda le cose difficili».