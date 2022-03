Correa, 64 minuti con l’Argentina e 0 gol. Ma in patria viene promosso

L’Inter si allena ad Appiano Gentile per preparare la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri sono privi di molti nazionali tra cui Joaquin Correa. Questa notte il numero 19 nerazzurro è sceso in campo con l’Argentina giocando 64 minuti.

PROMOSSO – L’Inter attende la ripresa del campionato per sapere se potrà essere della partita scudetto oppure no. I nerazzurri lavorano ad Appiano Gentile con tanti giocatori però impegnati in nazionale. Uno di questi è Correa che, questa notte, ha giocato titolare con l’Argentina del ct Scaloni. L’Albiceleste ha vinto 3-0 contro il Venezuela dove Correa ha giocato 64 minuti da esterno sinistro senza segnare (vedi articolo). Una prova comunque positiva come viene raccontato in Argentina con Tyc Sport che regala un 6 pieno all’interista. «Joaquín Correa: 6. Ha cercato il gol ma gli è stato negato. Prima di essere sostituito era uno dei più lucidi ma voleva lasciare il segno che non è arrivato. Si sacrifica molto in quella posizione».

Fonte: Tyc Sport