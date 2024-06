Copa America, tre dell’Inter impegnati in Argentina-Canada: chi titolare? Le probabili formazioni

Il calcio sudamericano si prepara a vivere un altro capitolo emozionante della sua storia con l’inizio della Copa America 2024, che avrà luogo negli Stati Uniti. I campioni in carica dell’Argentina sfideranno il Canada di Tajon Buchanan. Nei campioni in carica chi giocherà dell’Inter? Due possibilità.

PARTITA DI APERTURA – I campioni in carica dell’Argentina sono pronti a calare il sipario sull’edizione inaugurale del torneo, con un esordio contro il Canada. L’Argentina, guidata da una formazione che comprende stelle del calibro di Lionel Messi, si prepara a difendere il titolo conquistato nell’edizione del 2021. Sarà un’Argentina leggermente diversa rispetto quella che ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2022. La novità è rappresentata dalla presenza del giovanissimo Valentin Carboni. Il calciatore di proprietà dell’Inter, però, non è di certo tra i favoriti per una maglia da titolare.

Argentina-Canada, due dell’Inter titolari?

INTER IN CAMPO – Chi potrebbe giocare, invece, è Lautaro Martinez, impegnato nelle ultime sfide amichevoli dell’Argentina. Il capitano nerazzurro è in lizza per un posto da titolare contro Julian Alvarez nella sfida della Mercedes Bens Stadium di Atlanta. Anche Tajon Buchanan potrebbe trovare spazio dal primo minuto, oppure essere una soluzione a partita in corso per cercare di spezzare i ritmi avversari.

Di seguito le probabili formazioni di entrambe le squadre

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Canada (4-4-2): Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Liam Millar; Jonathan David, Cyle Larin.