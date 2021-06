Nottata con luci e ombre in Copa América per i due giocatori dell’Inter, comunque entrambi qualificati. Vecino vince 0-2 con l’Uruguay contro la Bolivia (vedi articolo), mentre con lo stesso risultato Vidal perde in Cile-Paraguay (vedi articolo).

GRUPPO B



Bolivia-Uruguay 0-2 40′ aut. Lampe, 79′ Cavani

Cile-Paraguay 0-2 33′ Samudio, 57′ rig. Almiron

CLASSIFICA: Argentina 7, Paraguay 6, Cile 5, Uruguay 4, Bolivia 0 (Cile una partita in più)

COPA AMÉRICA BRASILE 2021 – LE PROSSIME PARTITE

Brasile-Ecuador domenica 27 giugno ore 23.00 (Goiania) Gruppo A

Venezuela-Perù domenica 27 giugno ore 23.00 (Brasilia) Gruppo A