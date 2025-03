Convocati Turchia, Calhanoglu non si ferma: Montella lo chiama!

Diramati i convocati della Turchia, che giocherà a marzo nei playoff di Nations League contro l’Ungheria. Il regista dell’Inter Calhanoglu convocato da Montella.

NO STOP – Nessun riposo per Hakan Calhanoglu, che rientra nei trenta convocati da Vincenzo Montella per le prossime due partite di Nations League tra Turchia e Ungheria. Il regista dell’Inter, ritornato finalmente ai suoi standard naturali, non potrà riposarsi ma giocherà ovviamente da protagonista le due partite di Nations League. Simone Inzaghi e la Beneamata, dunque, dovranno fare qualsiasi tipo di scongiuro affinché Calha ritorni a Milano senza alcun problema. Dopo la sosta, il calendario nerazzurro sarà intasatissimo con ben nove partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia da fine marzo fino a fine aprile. Di seguito tutti i convocati.

PORTIERI: Berke Ozer, Mert Gunok, Muhammed Sengezer, Uğurcan Çakır;

DIFENSORI: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmali, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Muldur, Samet Akaydın, Taha Sahin, Yusuf Akcicek;

CENTROCAMPISTI: Atakan Karazor, Iron Aegean Chunky, Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Orkun Kokcu, Salih Ozcan;

ATTACCANTI: Ahmed Kutucu, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün