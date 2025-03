Convocati Italia: tre dell’Inter, un big rimane ad Appiano Gentile!

La FIGC ha appena pubblicato la lista dei convocati scelti da Luciano Spalletti per le partite di UEFA Nations League della sua Italia. Tre dell’Inter sono presenti, un big rimane fuori.

PARTITE – Torna la sosta per le partite delle nazionali, torna perciò anche l’Italia in campo. La squadra di Luciano Spalletti ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di UEFA Nations League. L’ultima volta ha perso nel doppio confronto con la Spagna, stavolta invece affronterà la Germania. Il 20 marzo la prima partita d’andata a San Siro, il 23 il ritorno al Signal Iduna Park di Dortmund. L’Inter è sempre protagonista nella nazionale di Spalletti con i suoi giocatori. Stavolta ce ne sono di meno rispetto al solito e ciò dipende dagli infortuni. Matteo Darmian, ma soprattutto Federico Dimarco, non saranno presenti all’appello del Commissario Tecnico. Di seguito la lista dei convocati completa.

Convocati Italia, la lista completa

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Comuzzo (Fiorentina), Di Lorenzo (Napoli), Gatti (Juventus), Ruggeri (Atalanta), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Casadei (Torino), Frattesi (Inter), Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Lucca (Udinese), Maldini (Atalanta), Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Retegui (Atalanta), Zaccagni (Lazio).