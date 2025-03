Convocati Croazia, la lista di Dalic: anche l’Inter rappresentata!

La Croazia di Dalic ha diramato la propria lista dei 24 giocatori convocati (più cinque riserve) in vista dei quarti di finale di Nations League contro la Francia. L’Inter ha un suo giocatore tra i convocati.

INTER RAPPRESENTATA – L’Inter torna ad avere propri giocatori tra i convocati della Croazia. Si tratta di Petar Sucic. Il centrocampista, che ha già fatto le visite mediche e firmato il contratto con i nerazzurri, si trasferirà ufficialmente a Milano a partire da giugno. Ma è di fatto già un calciatore della Beneamata, anche se al momento sta giocando nella Dinamo Zagabria. Sucic è rientrato circa due settimane fa dall’infortunio al metatarso, rimediato a gennaio. Zlatko Dalic ne ha subito approfittato, convocandolo in nazionale. Ci sono anche due ex nerazzurro come Ivan Perisic e Mateo Kovacic, oggi rispettivamente al PSV Eindhoven e al Manchester City.

Portieri: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Difensori: Joško Gvardiol, Josip Juranović, Duje Ćaleta-Car, Borna Sosa, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Attaccanti: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Franjo Ivanovic

Pre-convocati: Marko Pjaca, Mislav Oršić, Martin Erlić, Marco Pašalić, Nediljko Labrović