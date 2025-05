Convocati Brasile, Carlos Augusto nella prima lista di Ancelotti!

Diramati i convocati del Brasile e Carlos Augusto dell’Inter fa parte della prima lista di Carlo Ancelotti. Ecco tutti gli altri giocatori.

PRIMA LISTA – Finito il rapporto lavorativo tra Ancelotti e il Real Madrid anche se non terminerà mai l’amore che le parti provano reciprocamente. Non a caso il tecnico italiano avrà un riconoscimento come ambasciatore del club per il resto della propria vita, una sorta di ringraziamento per i trofei che ha portato al club. Si aspettava solo l’ufficialità della separazione, la quale oramai era saputa da tempo. Considerando anche che i Blancos hanno già fatto firmare il sostituto: Xabi Alonso. Ancelotti si prepara psicologicamente per sedere su una delle panchine più calde del mondo, ovvero quella della nazionale brasiliana, un squadra che per il potenziale che ha non può non alzare un trofeo da così tanto tempo. A proposito del Brasile, Re Carlo ha annunciato la sua prima lista dei giocatori verdeoro convocati. Il suo debutto avverrà venerdì 6 giugno contro l’Ecuador in una partita valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopodiché, la seconda uscita a distanza di pochi giorni contro il Paraguay. Gara in programma mercoledì 11 giugno. C’è Carlos Augusto dell’Inter.

Convocati Brasile: Ancelotti stila la sua prima lista e convoca Carlos Augusto

Portieri: Alisson, Bento, Hugo Souza;

Difensori: Alexsandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson;

Centrocampisti: Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Andrey, Casemiro, Éderson, Gerson;

Attaccanti: Estevao, Antony, Gabriel M., Matheus Cunha, Vinicius Junior, Raphinha, Richarlison.