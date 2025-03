Convocati Albania, l’Inter perde un altro centrocampista: la chiamata

Diramati anche i convocati dell’Albania, che giocherà contro Inghilterra e Andora in questo mese. L’Inter perde un altro giocatore.

CONVOCAZIONI – E anche Kristjan Asllani partirà con la propria nazionale dell’Albania durante questa sosta per le nazionali. L’albanese dell’Inter, infatti, sarà convocato dal CT Sylvinho per le prossime partite contro Inghilterra e Andorra, valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026. L’interista è un pilastro della sua nazionale, uno di quei giocatori che difficilmente il CT brasiliano riesce a farne a meno. L’Albania giocherà contro l’Inghilterra a Wembley il 21 marzo alle 20:45. Mentre, la seconda partita si disputerà contro Andorra allo stadio “Arena Kombëtare” di Tirana, sempre alle 20:45. Praticamente metà rosa nerazzurra andrà via durante questa sosta, rimarranno solamente gli infortunati, a parte Nicola Zalewski, che incomprensibilmente è stato convocato nonostante l’infortunio. La speranza di Simone Inzaghi e di tutto il club è che i vari nazionali possano ritornare a Milano senza alcun problema fisico. Dopo la sosta, il calendario nerazzurro sarà intasatissimo.

CONVOCATI ALBANIA: ASLLANI DELL’INTER NON MANCA!

PORTIERI: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Alen Sherri, Simon Simoni

DIFENSORI: Ivan Balliu, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Andi Hadroj, Ardian Ismajli, Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Enea Mihaj

CENTROCAMPISTI: Ylber Ramadani, Medon Berisha, Qazim Laçi, Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Etnik Brruti, Juljan Shehu, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha

ATTACCANTI: Ernest Muçi, Jasir Asani, Armando Broja, Myrto Uzuni e Rey Manaj