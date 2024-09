Colombia-Argentina, le scelte di Scaloni: Lautaro Martinez sempre più leader

In programma alle 22.30 (ora italiana), Colombia-Argentina chiude gli impegni in nazionale per i giocatori dell’Inter. Lionel Scaloni non risparmia Lautaro Martinez, mentre non è nemmeno in panchina Valentin Carboni.

LEADER – L’Argentina ha il suo nuovo leader in attacco e il suo nome è Lautaro Martinez. Dopo il gol decisivo in finale di Copa América – competizione che ha anche chiuso da capocannoniere – il toro è uno dei punti fermi del Commissario Tecnico Lionel Scaloni. Non fa eccezione la sfida di questa sera contro la Colombia – squadra proprio contro cui l’albiceleste ha conquistato il trofeo a luglio – valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, con il titolo detenuto dall’Argentina stessa. Titolarissimo, quindi, l’attaccante dell’Inter, che non godrà di un turno di riposo prima del rientro in Italia. Non sarà invece neanche in panchina Valentin Carboni, sempre di proprietà nerazzurra, ma attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia. Di seguito la formazionie ufficiale schierata da Lionel Scaloni per la partita in programma alle 22.30 ora italiana.

Colombia-Argentina, la formazione di Lionel Scaloni con Lautaro Martinez protagonista

ARGENTINA (4-2-3-1): Emi Martinez; Martinez, Otamendi, Romero, Montiel; Paredes, Fernandez; Gonzalez, De Paul, Alvarez; Lautaro Martinez.

A disposizione: Rulli, Benitez, Molina, Pezzella, Acuna, Dybala, Lo Celso, Castellanos, Garnacho, Rodriguez, Mac Allister, Simeone

Commissario Tecnico: Lionel Scaloni