Collovati: «Italia, abbiamo i ricambi! C’è Bastoni, poi un augurio»

L’Italia prosegue la festa per il trionfo agli Europei degli Azzurri, ma fra meno di due mesi la Nazionale riprenderà il percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022. Fulvio Collovati, in collegamento con “Notte Azzurra” su Rai 1, mette Bastoni nel nuovo ciclo.

CRESCITA NECESSARIA – L’Italia ha vinto gli Europei, contro gran parte dei pronostici. L’ha fatto con una coppia centrale, formata da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che per questioni anagrafiche non potrà andare molto oltre i Mondiali del 2022. Fulvio Collovati, però, non è preoccupato: «Abbiamo i ricambi. C’è Alessandro Bastoni, che è un giovanissimo, c’è Francesco Acerbi che penso possa dare ancora molto. Auguriamoci, poi, che vengano fuori altri difensori».