Il Cile ha ottenuto una vittoria schiacciante per 3-0 contro il Paraguay in una partita amichevole. Alexis Sanchez resta in campo tutto il tempo.

VITTORIA FACILE – Il Cile vince contro il Paraguay realizzando tre gol. La partita, disputata al Julio Martínez Prádanos di Santiago de Cile, ha visto anche il ritorno di Alexis Sanchez in campo per tutti i novanta minuti, un segnale positivo per la nazionale cilena. Il Cile è partito subito forte, mostrando determinazione e un gioco aggressivo. Al 17′, Víctor Dávila ha sbloccato il risultato con un gol spettacolare. Il ritmo incalzante dei cileni ha messo in difficoltà il Paraguay, incapace di contenere le incursioni avversarie. Al 37º minuto, è stato nuovamente Dávila a segnare. Il Paraguay ha cercato di reagire nella ripresa, ma la difesa cilena,

Sanchez diverso dall’Inter: novanta minuti in campo!

TUTTA LA PARTITA – Un aspetto particolarmente significativo della partita è stato il ritorno di Alexis Sánchez in campo dal primo minuto. Il giocatore dell’Inter ha disputato tutti i novanta minuti, con ottimi spunti e grande giocate, senza però trovare la via del gol. L’attaccante che presto si svincolerà dall’Inter e che piace anche al Como, in campo ha dato il meglio di sé dimostrando di poter dare ancora qualcosa in Europa.