Cile, Rueda: “Sanchez non ha continuità nell’Inter e nella squadra cilena…”

Reinaldo Rueda, ct del Cile, ha parlato dell’attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, dopo la sconfitta contro il Venezuela

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Reinaldo Rueda, ct del Cile, su Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, dopo la sconfitta contro il Venezuela. «L’idea era di mantenere Jean Meneses che aveva giocato una buona partita e sfruttare sull’abilità di Alexis, che è in una una situazione che non ha continuità nel suo club e nella squadra cilena si offre in pieno».

SANCHEZ – Rueda nello specifico sul giocatore nerazzurro. «Alexis fa uno sforzo enorme, ecco perché volevamo che fosse un centrocampista mentre gioca nella sua squadra, più consapevole che proveniva da un problema fisico ed è per questo che forse non ha raggiunto la sua piena dimensione. È un giocatore vitale e molto importante per noi».

