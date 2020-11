Cile, al solito niente sconti all’Inter: Sanchez e Vidal convocati, le partite

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Il Cile non rinuncia a Sanchez e Vidal, i due giocatori dell’Inter convocabili, nonostante soprattutto il primo sia reduce da problemi fisici. Il commissario tecnico Reinaldo Rueda li ha chiamati entrambi per la sosta di novembre.

I CONVOCATI – Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, in settimana aveva detto che per le convocazioni avrebbe parlato coi club (vedi articolo). Evidentemente, nonostante l’Inter abbia più volte manifestato l’insoddisfazione per il trattamento delle nazionali, nulla da fare per Alexis Sanchez (soprattutto) e Arturo Vidal. I due figurano nella lista per questa sosta di novembre. Il Cile giocherà nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022, nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 (a mezzanotte) in casa col Perù e martedì 17 (ore 21) a Caracas col Venezuela. Di seguito la lista completa.

CILE – I CONVOCATI DI RUEDA

Portieri: Claudio Bravo (Real Betis), Omar Carabalì (San Luis de Quillota), Brayan Cortés (Colo-Colo);

Difensori: Yonathan Andia (Union La Calera), Jean Beausejour (Universidad de Chile), Nicolas Diaz (Mazatlan), Paulo Diaz (River Plate), Mauricio Isla (Flamengo), Guillermo Maripan (Monaco), Francisco Sierralta (Watford), Sebastian Vegas (Monterrey);

Centrocampisti: Claudio Baeza (Necaxa), Rodrigo Echeverria (CD Everton), Jean Meneses (Club Leon), Fabian Orellana (Valladolid), Pablo Parra (Curicò), César Pinares (Universidad Catolica), Erick Pulgar (Fiorentina), Arturo Vidal (Inter);

Attaccanti: Niklas Castro (Aalesund), Felipe Mora (Portland), Carlos Palacios (Union Espanola), Diego Rubio (Colorado Rapids), Alexis Sanchez (Inter), Andrés Vilches (Union La Calera).