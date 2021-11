Cile-Ecuador, le formazioni ufficiali: Sanchez e Vidal per mettere la quarta

Se Argentina-Brasile è appena iniziata (vedi formazioni) Cile-Ecuador prenderà il via all’1.15 ora italiana, come ultima partita delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali. Sanchez e Vidal ovviamente titolari per cercare la quarta vittoria consecutiva e staccare l’Uruguay, travolto in Bolivia (vedi articolo).

CILE-ECUADOR – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cile (3-5-2): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Baeza, Vidal, E. Mena, D. Valdés; A. Sanchez, E. Vargas.

In panchina: G. Arias, Cortés, N. Diaz, Suazo, Meneses, M. Nunez, Morales, Galdames, Davila, Huerta, Alarcon, Montecinos.

Commissario tecnico: Martin Lasarte

Ecuador (4-2-3-1): A. Dominguez; F. Torres, Hincapié, Castillo, Estupinan; Gruezo, M. Caicedo; Palma, Sarmiento, A. Mena; Estrada.

In panchina: Galindez, Arboleda, Leon, Angulo, J. Caicedo, Ortiz, D. Palacios, Carcelen, A. Preciado, E. Preciado, Plata, S. Méndez.

Commissario tecnico: Gustavo Alfaro