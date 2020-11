Cile, ecco le scelte di Rueda su Sanchez e Vidal contro il Venezuela

Alexis Sanchez e Arturo Vidal Cile

Alle 22.00 (ora italiana) il Cile affronterà il Venezuela per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Ecco le scelte del ct di Rueda su Alexis Sanchez e Arturo Vidal dell’Inter.

FORMAZIONI – Meno di un’ora al fischio d’inizio tra Cile e Venezuela, quarta giornata per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. La Roja giocherà in trasferta, in casa della Vinotinto. Ed è una sfida già potenzialmente decisiva per i padroni di casa, ancora inchiodati a zero punti nel girone sudamericano. Il Cile invece deve provare ad entrare nei primi cinque posti, da cui dista un solo punto (attualmente è a 4 punti). Per la sfida di oggi, il ct Reinaldo Rueda decide di affidarsi alla formazione migliore possibile, e in campo ci saranno entrambi i giocatori dell’Inter. Arturo Vidal proverà a replicare la prestazione sfornata contro il Perù, mentre Alexis Sanchez guiderà i suoi con la fascia da capitano. Ecco la formazione, annunciata tramite l’account Twitter della Nazionale cilena: