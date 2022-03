Cile, contro l’Uruguay passa il treno mondiale. Sanchez e Vidal titolari?

L’Inter prepara la sfida alla Juventus di domenica alle 20:45 e attende i nerazzurri impegnati con le varie nazionali. Questa notte scendono in campo i due del Cile, Sanchez e Vidal. Contro l’Uruguay passa il treno per Qatar2022.

TRENO – L’Inter attende la sfida di domenica contro la Juventus per capire come sarà il finale di stagione, se roseo o nero. I nerazzurri attendono poi il rientro dei calciatori impegnati con le varie nazionali tra cui Sanchez e Vidal. I due questa notte all’1:30 saranno in campo contro l’Uruguay con il proprio Cile. E’ l’ultima sfida delle qualificazioni mondiali per Qatar2022 con il Cile che, attualmente, è fuori dalle prime cinque posizioni ma ha la possibilità di staccare il pass in extremis. Sanchez e Vidal vogliono vincere contro l’Uruguay già qualificato ma dovranno anche attendere i risultati di Perù e Colombia impegnati contro Paraguay e Venezuela. Riusciranno i due cileni a tornare a Milano con il morale alle stelle?