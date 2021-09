Cile-Brasile 0-1, la decide Ribeiro dalla panchina. Vidal in campo 90′

Cile-Brasile, partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2022, termina sul risultato di 0-1 grazie al gol di Riberiro. Arturo Vidal in campo per novanta minuti.

QUALIFICAZIONI – Niente da fare per il Cile di Arturo Vidal che contro la prima in classifica per le qualificazioni al Mondiale, il Brasile, trova la seconda sconfitta nelle ultime quattro partite. Arturo Vidal resta in campo per novanta minuti, ma non basta per la nazionale cilena che al 64′ subisce il gol da Ribeiro, centrocampista brasiliano del Flamengo subentrato a Vinicius Jr.