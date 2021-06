Cile-Bolivia, le formazioni ufficiali: Sanchez in campo nella notte

Cile-Bolivia è l’ultima partita del turno delle qualificazioni ai Mondiali in Sud America. Alle 3.30 il via, con Sanchez che nelle formazioni ufficiali è ovviamente titolare. Ancora troppo presto per Vidal, sempre alle prese col Coronavirus.

CILE-BOLIVIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cile (3-5-2): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Aranguiz, Pulgar, Mena; Meneses; E. Vargas, A. Sanchez.

In panchina: G. Arias, Castellon, Roco, Galdames, Pinares, Orellana, Beausejour, Mora, Alarcon, Jiménez, C. Palacios, Brereton Diaz.

Commissario tecnico: Lasarte

Bolivia (4-1-4-1): Lampe; Da. Bejarano, Haquin, Jusino, Sagredo; Justiniano; H. Vaca, Céspedes, Di. Bejarano, Ramallo; Moreno Martins.

In panchina: Cordano, Rojas, Quinteros, Arce, Wayar, J. Cuéllar, Villaroel, R. Fernandez, G. Alvarez, Flores, R. Vaca, E. Sanchez.

Commissario tecnico: César Farias