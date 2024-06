Cile-Argentina, chance Lautaro Martinez? Scaloni cambia ancora: la probabile formazione

Dopo la vittoria all’esordio contro il Canada, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, è già al lavoro per preparare la formazione che affronterà il Cile nel secondo match della Copa America, previsto per mercoledì. Lautaro Martinez potrebbe essere tra i giocatori pronti a giocare da titolare la sfida.

CAMBI IN VISTA – Pur non avendo problemi di squalifiche o infortuni, Scaloni sembra intenzionato a operare diversi cambiamenti nell’undici titolare rispetto alla prima partita dell’Argentina contro il Canada. Scaloni deve ancora sciogliere diversi dubbi, soprattutto riguardo alla fascia sinistra, al centrocampo e all’attacco. Tra le incertezze più rilevanti c’è la scelta del capitano dell’Inter Lautaro Martínez, che potrebbe giocare titolare la sfida da titolare, lasciando in panchina Julián Álvarez. In attacco, la scelta tra Lautaro Martínez e Julián Álvarez sarà fondamentale: il primo porta esperienza e fisicità, mentre il secondo offre dinamismo e imprevedibilità. Inoltre, la possibilità di schierare Di María, Nicolás González o Enzo Fernández come terzo attaccante aggiunge ulteriori variabili tattiche per Scaloni.

Cile-Argentina, la probabile formazione

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Acuna o Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez o Julian Alvarez, Di Maria