Chiellini prima di Italia-Belgio: «Lukaku, che crescita! Grande rispetto»

Intervenuto in conferenza stampa, Giorgio Chiellini – difensore e capitano dell’Italia – ha parlato della grande sfida di domani contro il Belgio valevole per i quarti di finale di EURO 2020. Inevitabili chiaramente anche le dichiarazioni su Romelu Lukaku.

GRANDE CRESCITA – Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa (oltre che a “Sky Sport”, vedi articolo) di Romelu Lukaku in vista della sfida di domani tra Italia e Belgio: «Sono sicuro che il mister avrà tanti dubbi stasera, tutti possono ambire a giocare domani. Chiunque scenderà in campo sarà pronto contro Lukaku e tutti gli altri giocatori del Belgio. Senza snaturare il nostro gioco, e quello che ci ha portati sino a qui, sarà una grande partita. Da parte mia, e da parte di tutti noi, c’è grande rispetto per Lukaku che ha fatto una grande stagione all’Inter. L’abbiamo potuto vedere tutto l’anno quanto è cresciuto ed è diventato un giocatore straordinario e determinante. Limitare il Belgio a Lukaku credo sia anche offensivo nei confronti dei compagni di squadra: sono tutti dei grandissimi giocatori, la prepareremo con un occhio di riguardo per tutti a prescindere da chi giocherà domani. Credo che dormiremo bene entrambi stanotte, sia io sia Lukaku».